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Захарова пошутила, что Макрон бы позавидовал ложечкам на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:33 03.06.2026
Захарова пошутила, что Макрон бы позавидовал ложечкам на ПМЭФ

Захарова пошутила, что Макрон позавидовал бы ложечкам для сахара на ПМЭФ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова пошутила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон позавидовал бы ложечкам для сахара на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе интервью РИА Новости пошутила, что президент Франции Эммануэль Макрон позавидовал бы ложечкам для сахара на ПМЭФ.
"У меня большая просьба убрать ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать Макрон", - сказала она во время беседы с агентством на полях форума.
В мае 2025 года агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск: на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ФранцияРоссияГерманияЭммануэль МакронМария ЗахароваФридрих Мерц
 
 
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