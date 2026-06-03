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Захарова рассказала, для кого доступны российские мероприятия - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:31 03.06.2026 (обновлено: 11:32 03.06.2026)
Захарова рассказала, для кого доступны российские мероприятия

Захарова: мероприятия в России открыты для не приемлющих русофобию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что российские мероприятия открыты для людей, которые не приемлют русофобию и нацелены на сотрудничество.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Все российские мероприятия доступны для всех людей, которые не приемлют русофобию и нацелены на сотрудничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы всегда подчеркивали, что наши мероприятия всегда открыты для людей, которые не приемлют русофобию и которые нацелены на нормальное взаимодействие сотрудничество по различным азимутам", - сказал Захарова на полях ПМЭФ, говоря о присутствии немецких и американских делегациях на форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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