Захарова рассказала, для кого доступны российские мероприятия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что российские мероприятия открыты для людей, которые не приемлют русофобию и нацелены на сотрудничество.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Все российские мероприятия доступны для всех людей, которые не приемлют русофобию и нацелены на сотрудничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы всегда подчеркивали, что наши мероприятия всегда открыты для людей, которые не приемлют русофобию и которые нацелены на нормальное взаимодействие сотрудничество по различным азимутам", - сказал Захарова на полях ПМЭФ, говоря о присутствии немецких и американских делегациях на форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.