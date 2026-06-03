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Запорожская АЭС полтора часа оставалась без внешнего электроснабжения - РИА Новости, 03.06.2026
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13:28 03.06.2026
Запорожская АЭС полтора часа оставалась без внешнего электроснабжения

Внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановили спустя полтора часа после отключения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС на полтора часа оставалась без внешнего электроснабжения. Энергоснабжение обеспечивалось за счет резервных дизельных электростанций.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) на 1,5 часа оставалась без внешнего электроснабжения и обеспечивала энергоснабжение за счет резервных дизельных электростанций, сообщили на ЗАЭС.
"В ночное время в течение порядка полутора часов Запорожская АЭС, входящая в состав атомных станций "Росатома", обеспечивала энергоснабжение собственных нужд за счет резервных дизельных электростанций. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматической защиты. Спустя 1,5 часа внешнее энергоснабжение было восстановлено, после чего Запорожская АЭС была переведена с резервных дизельных электростанций на штатную схему питания" , - сообщили в канале станции в "Макс".
Угроз безопасному функционированию Запорожской атомной станции после кратковременного отключения резервной линии "Ферросплавная- 1" нет, системы безопасности работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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