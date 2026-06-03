Запорожская АЭС полтора часа оставалась без внешнего электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) на 1,5 часа оставалась без внешнего электроснабжения и обеспечивала энергоснабжение за счет резервных дизельных электростанций, сообщили на ЗАЭС.