Жительницу Забайкалья будут судить за убийство на почве ревности

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница села Утан в Забайкалье облила своего сожителя бензином и подожгла его на почве ревности.

Пострадавший получил ожоги 65% тела и скончался в больнице.

Обвиняемая не признала свою вину, но уголовное дело направлено в Забайкальский краевой суд по статье об убийстве с особой жестокостью.

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Жительницу Забайкалья, которая на почве ревности облила сожителя бензином и подожгла, будут судить за убийство, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, год назад 45-летняя жительница забайкальского села Утан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности поссорилась со своим сожителем. Фигурантка облила мужчину бензином и подожгла его спичками. После она попыталась потушить пламя, вызвала "скорую" и полицию. Пострадавший получил ожоги 65% тела, он умер в больнице.

В ходе следствия женщина вину в убийстве не признала, выдвигала разные версии произошедшего: от самовозгорания до получения повреждений от взрыва газа. Но их исключили доказательства, собранные стороной обвинения.