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Жительницу Забайкалья будут судить за убийство на почве ревности - РИА Новости, 03.06.2026
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12:28 03.06.2026
Жительницу Забайкалья будут судить за убийство на почве ревности

Жительницу Забайкалья обвинили в убийстве сожителя из-за ревности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница села Утан в Забайкалье облила своего сожителя бензином и подожгла его на почве ревности.
  • Пострадавший получил ожоги 65% тела и скончался в больнице.
  • Обвиняемая не признала свою вину, но уголовное дело направлено в Забайкальский краевой суд по статье об убийстве с особой жестокостью.
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Жительницу Забайкалья, которая на почве ревности облила сожителя бензином и подожгла, будут судить за убийство, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, год назад 45-летняя жительница забайкальского села Утан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности поссорилась со своим сожителем. Фигурантка облила мужчину бензином и подожгла его спичками. После она попыталась потушить пламя, вызвала "скорую" и полицию. Пострадавший получил ожоги 65% тела, он умер в больнице.
В ходе следствия женщина вину в убийстве не признала, выдвигала разные версии произошедшего: от самовозгорания до получения повреждений от взрыва газа. Но их исключили доказательства, собранные стороной обвинения.
"Заместитель прокурора Забайкальского края Алексей Радченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу... (оно - ред.) направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд", - говорится в сообщении.
Фигурантка обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).
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