Югра по борьбе с социальным сиротством на четвертом месте в Россия

ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в общероссийском рейтинге субъектов России по эффективности профилактики социального сиротства, сообщается на сайте регионального правительства.

Обновленные данные рейтинга детский омбудсмен Мария Львова-Белова представила на встрече с президентом Владимиром Путиным. При составлении рейтинга эксперты учитывали процент детей, воспитывающихся в родных и приемных семьях, и количество несовершеннолетних, проживающих в госучреждениях.

"Югра второй год подряд удерживает четвертое место в общероссийском рейтинге субъектов РФ по эффективности профилактики социального сиротства. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, успехи в сфере защиты детства подтверждают эффективность реализуемой в автономном округе политики по укреплению института семьи и приоритету семейного воспитания детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря совершенствованию регионального законодательства, совместной работе регионального детского омбудсмена Людмилы Низамовой, соцслужб и органов опеки в округе значительно снизилось социальное сиротство: на 46% стало меньше случаев ограничения родительских прав и на 32% - лишения родительских прав. В родных семьях в Югре воспитываются 98,8% детей. 94,7% выявленных в течение года детей-сирот и оставшихся без попечения родителей детей берут в приемные семьи, в учреждениях воспитываются 0,04% детей.