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Югра по борьбе с социальным сиротством на четвертом месте в Россия - РИА Новости, 03.06.2026
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10:58 03.06.2026
Югра по борьбе с социальным сиротством на четвертом месте в Россия

ХМАО занял четвертое место по борьбе с социальным сиротством в России

© Depositphotos.com / aspsvzДевочка у окна в детском доме
Девочка у окна в детском доме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Depositphotos.com / aspsvz
Девочка у окна в детском доме
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ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в общероссийском рейтинге субъектов России по эффективности профилактики социального сиротства, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновленные данные рейтинга детский омбудсмен Мария Львова-Белова представила на встрече с президентом Владимиром Путиным. При составлении рейтинга эксперты учитывали процент детей, воспитывающихся в родных и приемных семьях, и количество несовершеннолетних, проживающих в госучреждениях.
"Югра второй год подряд удерживает четвертое место в общероссийском рейтинге субъектов РФ по эффективности профилактики социального сиротства. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, успехи в сфере защиты детства подтверждают эффективность реализуемой в автономном округе политики по укреплению института семьи и приоритету семейного воспитания детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря совершенствованию регионального законодательства, совместной работе регионального детского омбудсмена Людмилы Низамовой, соцслужб и органов опеки в округе значительно снизилось социальное сиротство: на 46% стало меньше случаев ограничения родительских прав и на 32% - лишения родительских прав. В родных семьях в Югре воспитываются 98,8% детей. 94,7% выявленных в течение года детей-сирот и оставшихся без попечения родителей детей берут в приемные семьи, в учреждениях воспитываются 0,04% детей.
"Работа по совершенствованию системы профилактики социального сиротства будет продолжена. Нам важно, чтобы каждый ребенок рос в любящей и заботливой семье", — подчеркнул директор департамента соцразвития округа Антон Терехин, его слова приводятся в сообщении.
 
Ханты-Мансийский автономный округМария Львова-БеловаРуслан Кухарук
 
 
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