Рейтинг@Mail.ru
В "Росконгрессе" назвали факторы, сдерживающие роль юаня в мировой торговле - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
05:22 03.06.2026
В "Росконгрессе" назвали факторы, сдерживающие роль юаня в мировой торговле

РИА Новости: ряд ограничений сдерживает роль юаня в мировой торговле

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Платежная система CIPS является наиболее зрелой альтернативой западной расчетной инфраструктуре, но ряд ограничений не позволяет юаню получить широкое использование в качестве международного платежного средства.
  • CIPS снижает зависимость от SWIFT, а также от долларовых и евровых корреспондентских цепочек в юаневых платежах, однако не устраняет санкционные риски полностью для компаний из третьих стран.
  • Для стран БРИКС и ЕАЭС китайская CIPS имеет особое значение при непосредственной двусторонней торговле с Китаем, а также как инструмент снижения зависимости от доллара США и евро.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Китайская платежная система для расчетов в юанях СIPS представляет наиболее зрелую альтернативу западной расчетной инфраструктуре, но ряд ограничений не позволяет юаню получить широкое использование в качестве международного платежного средства, говорится в докладе Росконгресса "Новая архитектура международных платежей: финтех-решения для ВЭД", с которым ознакомилось РИА Новости.
Доклад подготовлен к сессии ПМЭФ "Будущее международных расчетов: платформы, ЦФА и ренессанс векселя".
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и КНР уже на сто процентов торгуют в рублях и юанях, заявил Лавров
20 мая, 20:27
"Ключевым инфраструктурным элементом интернационализации юаня является китайская трансграничная межбанковская платежная система для расчетов в юанях - Cross‑Border Interbank Payment System (СIPS)", - говорится в докладе. Ее нельзя считать полным аналогом западной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, поскольку китайская система объединяет передачу финансовых сообщений, клиринг и расчеты по трансграничным платежам в юанях.
"При этом SWIFT сохраняет значимую роль даже для CIPS. Многие банки используют SWIFT как канал передачи финансовых сообщений. По отдельным оценкам - до 80% операций, тогда как CIPS выступает уже как расчетный контур для проведения платежей в юанях. Следовательно, CIPS снижает зависимость от SWIFT, а также от долларовых и евровых корреспондентских цепочек в юаневых платежах, однако не устраняет санкционные риски полностью для компаний из третьих стран", - говорится в докладе.
Кроме того, по мнению экспертов, CIPS и не претендует на полноценное замещение западной инфраструктуры в расчетах между третьими странами, оставаясь в первую очередь инструментом обслуживания внешней торговли самого Китая. "Отсюда вытекает и ограниченный потенциал подключения российских банков, которые пока выступают преимущественно косвенными участниками системы", - говорится в документе.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Расчеты за нефть в мире переходят в юань, заявил Силуанов
13 мая, 03:49
Авторы перечисляют и другие факторы, которые, по их мнению, сдерживают использование юаня в качестве глобальной резервной и инвестиционной валюты.
"Китай охраняет контроль за движением капитала, регулирование трансграничных финансовых потоков и управляемый валютный режим. Юань не является свободно конвертируемой валютой по счету капитала. Его курс фиксируется ежедневно с допустимым отклонением ±2%, физическим лицам запрещено выводить за рубеж более 50 тысяч долларов или эквивалентную сумму в год, а для иностранных инвесторов сохраняются ограничения на вложения в акции и облигации китайских компаний", - объясняется в докладе.
"Даже при технической доступности CIPS в третьих странах участникам необходима полноценная ликвидность в юанях: счета, кредитные линии, рынки форвардов и свопов, инструменты хеджирования, возможности размещения избыточных юаневых остатков, а также доступ к китайским и офшорным активам, номинированным в этой валюте. Во многих странах такая инфраструктура пока существенно уступает долларовой и даже евровой", - говорится в документе. Кроме того, CIPS также не устраняет сложности с оплатой поставок товаров, связанных с санкционным риском.
Авторы приходят к выводу, что для стран БРИКС и ЕАЭС китайская CIPS имеет особое значение в двух случаях: при непосредственной двусторонней торговле с Китаем, а также как инструмент снижения зависимости от доллара США и евро, если расчетная логика сделки между третьими странами может быть переведена в юань.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, заявили в США
30 января, 01:43
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаКитайСШАSWIFTБРИКСЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала