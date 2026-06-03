Первый коффердам для Ленского моста успешно выведен в русло реки Лены

Первый коффердам для Ленского моста успешно выведен в русло реки Лены

Первый коффердам для Ленского моста в Якутии вывели в русло реки Лены

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Якутии в рамках строительства Ленского моста в русло реки Лены был успешно выведен первый коффердам для сооружения пилона будущего вантового моста, сообщает пресс-служба правительства республики.

Операция стала важным этапом реализации проекта в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Коффердам представляет собой масштабную стальную конструкцию, создающую сухую рабочую зону непосредственно в русле реки. Такая технология впервые применяется в российском мостостроении и позволяет вести работы в сложных гидрологических условиях Лены, включая сильное течение, ледоход и сезонные колебания уровня воды.

Первый коффердам предназначен для строительства пилона у правого берега. Его общая масса с установленными металлоконструкциями превышает 2,2 тысячи тонн. Для транспортировки сооружения по воде были задействованы три мощных буксира общей мощностью 4,8 тысячи лошадиных сил. Конструкция преодолела путь протяженностью 2,3 километра со скоростью около 2,5 километра в час. В проведении операции участвовали 120 специалистов.

"Это один из ключевых этапов реализации проекта, требующий высокой точности, серьезной подготовки и слаженной работы большого коллектива специалистов", - подчеркнул глава Республики Саха Айсен Николаев, его слова приводит пресс-служба.

Ранее, в марте текущего года, был выполнен первый этап подготовки коффердама к выводу в русло. Конструкцию переместили с монтажной площадки ближе к реке с использованием специальных пневматических ролик-мешков и системы лебедок. Во время весеннего паводка коффердам перешел в плавучее состояние, что позволило приступить к следующему этапу работ.

После завершения транспортировки конструкция была закреплена у правого берега с помощью швартового якоря и специальных растяжек. Здесь будет выполнено дополнительное оснащение объекта. После завершения дноуглубительных работ коффердам установят в проектное положение в русле реки и зафиксируют свайными якорями. Затем внутри конструкции начнутся работы по устройству свайного основания будущего пилона моста.

"До конца навигационного периода сооружение планируется полностью укрепить, чтобы оно смогло выдержать ледоход следующего года. В дальнейшем именно на этой основе будет возведена одна из ключевых опор моста под боковой пилон", - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

На сегодняшний день полностью собраны два коффердама – для центрального пилона и пилона у правого берега. Продолжается укрупнительная сборка третьего коффердама для пилона у левого берега. После вывода и установки всех конструкций начнется сооружение свайных оснований русловых опор.

Проект реализуется при поддержке федерального и регионального бюджетов, а также с привлечением внебюджетного финансирования.

"Впереди еще много сложных инженерных задач, но каждая из них приближает нас к реализации проекта, который имеет стратегическое значение для Якутии и всего Дальнего Востока", - заявил Николаев.

Длина Ленского моста составит 14,5 километра, из которых 4,6 — придутся непосредственно на мостовое сооружение.