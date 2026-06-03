Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске и Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Днепропетровской области.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье снова прозвучал взрыв... В Днепропетровске снова слышно звук взрыва", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18