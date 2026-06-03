СМИ: в районе иранского острова Кешм прогремели взрывы

"В ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм, об этом сообщали местные источники и жители острова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что источник этих звуков пока не ясен, пока ни одно из иранских государственных ведомств не делало официальных заявлений по этому поводу.