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СМИ: в районе иранского острова Кешм прогремели взрывы - РИА Новости, 03.06.2026
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00:59 03.06.2026
СМИ: в районе иранского острова Кешм прогремели взрывы

Mehr: в районе иранского острова Кешм прогремели взрывы

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе иранского острова Кешм в Персидском заливе слышны звуки взрывов.
  • Источник звуков взрывов пока не ясен, официальных заявлений от иранских государственных ведомств не поступало.
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в районе иранского острова Кешм в Персидском заливе, передает иранское агентство Mehr.
"В ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм, об этом сообщали местные источники и жители острова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что источник этих звуков пока не ясен, пока ни одно из иранских государственных ведомств не делало официальных заявлений по этому поводу.
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