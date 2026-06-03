СМИ: в районе иранского острова Кешм прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе иранского острова Кешм в Персидском заливе слышны звуки взрывов.
- Источник звуков взрывов пока не ясен, официальных заявлений от иранских государственных ведомств не поступало.
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в районе иранского острова Кешм в Персидском заливе, передает иранское агентство Mehr.
"В ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм, об этом сообщали местные источники и жители острова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что источник этих звуков пока не ясен, пока ни одно из иранских государственных ведомств не делало официальных заявлений по этому поводу.