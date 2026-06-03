В Харькове прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел шестой за сутки взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шестой за сутки взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Этот же телеканал в среду уже сообщал о пяти взрывах в Харькове.
"В Харькове снова прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.