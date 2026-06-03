В Днепропетровске прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске четвертый раз за день прогремел взрыв.
- Также звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взрыв в четвертый раз за день прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
В среду украинские СМИ уже трижды сообщали о взрывах в городе.
"Взрыв в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18