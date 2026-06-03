Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске в третий раз за день прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взрывы в третий раз за день прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В среду телеканал уже дважды сообщал о взрывах в городе.
"В Днепропетровске снова прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В Запорожье прогремели взрывы
Вчера, 16:23