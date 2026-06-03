В Днепропетровске в третий раз за день прогремели взрывы

В Днепропетровске в третий раз за день прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске © Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске. Архивное фото