Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел третий взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Третий взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.