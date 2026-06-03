В Ровненской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сарнах Ровненской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в части Ровненской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Ровненской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сарнах Ровненской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Ровненской области.