Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога звучала на большей части территории Харьковской области.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв раздался в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала на большей части территории Харьковской области до 5.28 мск.