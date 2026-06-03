В Сумах прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на севере Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала на большей части территории Сумской области.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в его Telegram-канале.

Через несколько минут телеканал сообщил о еще одном взрыве в городе.