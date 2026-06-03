В посольстве в ФРГ разместили выставку в память о жертвах теракта в ЛНР

БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Выставка в память о жертвах террористической атаки Киева в Старобельске размещена в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии.

В посольстве отметили, что удар по колледжу был преднамеренной террористической атакой и "стал очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей".