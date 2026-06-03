В посольстве в ФРГ разместили выставку в память о жертвах теракта в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии размещена выставка "Убиты в Старобельске" в память о жертвах террористической атаки.
- Цифровой мемориал в память о студентах колледжа доступен на сайте посольства России.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Выставка в память о жертвах террористической атаки Киева в Старобельске размещена в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
"В зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии размещена выставка "Убиты в Старобельске" в память о жертвах чудовищной террористической атаки, осуществленной киевским режимом в городе Старобельске (Луганская Народная Республика)", - сообщает посольство РФ.
В посольстве отметили, что удар по колледжу был преднамеренной террористической атакой и "стал очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей".
Цифровой мемориал в память о студентах колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске доступен на сайте посольства.