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В посольстве в ФРГ разместили выставку в память о жертвах теракта в ЛНР - РИА Новости, 03.06.2026
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15:22 03.06.2026 (обновлено: 15:25 03.06.2026)
В посольстве в ФРГ разместили выставку в память о жертвах теракта в ЛНР

В посольстве в ФРГ разместили выставку в память о жертвах теракта в Старобельске

© Фото : Посольство России в Германии/TelegramВыставка в память о жертвах террористической атаки Киева в Старобельске в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии
Выставка в память о жертвах террористической атаки Киева в Старобельске в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Посольство России в Германии/Telegram
Выставка в память о жертвах террористической атаки Киева в Старобельске в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии размещена выставка "Убиты в Старобельске" в память о жертвах террористической атаки.
  • Цифровой мемориал в память о студентах колледжа доступен на сайте посольства России.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Выставка в память о жертвах террористической атаки Киева в Старобельске размещена в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
"В зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии размещена выставка "Убиты в Старобельске" в память о жертвах чудовищной террористической атаки, осуществленной киевским режимом в городе Старобельске (Луганская Народная Республика)", - сообщает посольство РФ.
В посольстве отметили, что удар по колледжу был преднамеренной террористической атакой и "стал очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей".
Цифровой мемориал в память о студентах колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске доступен на сайте посольства.
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