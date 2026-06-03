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ВТБ направил 760 млн рублей на восстановление объектов культурного наследия - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:09 03.06.2026
ВТБ направил 760 млн рублей на восстановление объектов культурного наследия

ВТБ направил 760 млн руб на проекты восстановления объектов культурного наследия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ увеличил финансирование в рамках программы ДОМ.РФ по восстановлению объектов культурного наследия, банк профинансировал пять проектов на общую сумму 760 миллионов рублей, заявил член правления банка Руслан Еременко на ПМЭФ-2026.
"ВТБ поддерживает культурные институции и финансирует предпринимателей для восстановления исторических объектов. Такой механизм позволяет адаптировать памятники архитектуры для современного использования и возвращает их в городское пространство. Это наш вклад в сохранение культурного наследия страны – классику, которая вдохновляет. Эта же идея задала и единый вектор для присутствия банка на ПМЭФ-2026", – отметил Еременко, его слова приводит пресс-служба ВТБ.
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Один из проектов – реконструкция объекта культурного наследия федерального значения "Дача Головина" в Санкт-Петербурге. Площадь объекта составляет 802 квадратных метра. В Костроме банк участвует в реконструкции исторического жилого дома конца XIX века, расположенного в исторической части города. После завершения реставрации в здании разместится административный персонал медицинской клиники. Еще один объект при поддержке ВТБ будет реконструирован в Иркутске.
Программа предусматривает льготное финансирование проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Средства могут направляться на разработку проектной документации, реставрацию и адаптацию исторических зданий под современное использование. Получателями финансирования могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели — правообладатели объектов, включенных в государственный реестр объектов культурного наследия.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)РоссияСанкт-Петербург
 
 
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