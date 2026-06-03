ВТБ направил 760 млн рублей на восстановление объектов культурного наследия

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ увеличил финансирование в рамках программы ДОМ.РФ по восстановлению объектов культурного наследия, банк профинансировал пять проектов на общую сумму 760 миллионов рублей, заявил член правления банка Руслан Еременко на ПМЭФ-2026.

"ВТБ поддерживает культурные институции и финансирует предпринимателей для восстановления исторических объектов. Такой механизм позволяет адаптировать памятники архитектуры для современного использования и возвращает их в городское пространство. Это наш вклад в сохранение культурного наследия страны – классику, которая вдохновляет. Эта же идея задала и единый вектор для присутствия банка на ПМЭФ-2026", – отметил Еременко, его слова приводит пресс-служба ВТБ.

Один из проектов – реконструкция объекта культурного наследия федерального значения "Дача Головина" в Санкт-Петербурге. Площадь объекта составляет 802 квадратных метра. В Костроме банк участвует в реконструкции исторического жилого дома конца XIX века, расположенного в исторической части города. После завершения реставрации в здании разместится административный персонал медицинской клиники. Еще один объект при поддержке ВТБ будет реконструирован в Иркутске.

Программа предусматривает льготное финансирование проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Средства могут направляться на разработку проектной документации, реставрацию и адаптацию исторических зданий под современное использование. Получателями финансирования могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели — правообладатели объектов, включенных в государственный реестр объектов культурного наследия.