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ВСУ требовали, чтобы родственники обеспечивали мобилизованных солдат - РИА Новости, 03.06.2026
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ВСУ требовали, чтобы родственники обеспечивали мобилизованных солдат

РИА Новости: ВСУ заставляли родственников обеспечивать мобилизованных военных

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские командиры подразделений на сумском направлении вынуждали родственников мобилизованных солдат влезать в долги и кредиты для обеспечения военнослужащих.
  • Родственники столкнулись с коллекторами, которые формально были военнослужащими ВСУ и наняты кредитными организациями для «выбивания» долгов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские командиры подразделений на сумском направлении вынуждали родственников мобилизованных солдат влезать в долги и кредиты, чтобы обеспечивать их, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Украинские волонтеры и родственники военнослужащих ВСУ жалуются, что командиры украинских подразделений на сумском направлении требовали от них, чтобы они обеспечивали мобилизованных солдат, вынуждая влезать в колоссальные долги и кредиты", - рассказали силовики.
Собеседник агентства уточнил, что вместо благодарности члены семей мобилизованных украинских солдат столкнулись с коллекторами, которые формально были военнослужащими ВСУ, нанятыми финансовыми кредитными организациями для "выбивания" долгов с местных жителей.
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