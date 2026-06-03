Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские командиры подразделений на сумском направлении вынуждали родственников мобилизованных солдат влезать в долги и кредиты для обеспечения военнослужащих.
- Родственники столкнулись с коллекторами, которые формально были военнослужащими ВСУ и наняты кредитными организациями для «выбивания» долгов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские командиры подразделений на сумском направлении вынуждали родственников мобилизованных солдат влезать в долги и кредиты, чтобы обеспечивать их, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Украинские волонтеры и родственники военнослужащих ВСУ жалуются, что командиры украинских подразделений на сумском направлении требовали от них, чтобы они обеспечивали мобилизованных солдат, вынуждая влезать в колоссальные долги и кредиты", - рассказали силовики.
Собеседник агентства уточнил, что вместо благодарности члены семей мобилизованных украинских солдат столкнулись с коллекторами, которые формально были военнослужащими ВСУ, нанятыми финансовыми кредитными организациями для "выбивания" долгов с местных жителей.