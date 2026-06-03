Количество пострадавших от атаки ВСУ на автобус увеличилось до 12

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12.
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево 3 июня, восемь человек погибли.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших при террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12, сообщил Минтранс республики.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. Глава региона Денис Пушилин сообщал, что восемь человек погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте