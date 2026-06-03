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Количество пострадавших от атаки ВСУ на автобус увеличилось до 12 - РИА Новости, 03.06.2026
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21:25 03.06.2026 (обновлено: 21:32 03.06.2026)
Количество пострадавших от атаки ВСУ на автобус увеличилось до 12

Количество пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12.
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево 3 июня, восемь человек погибли.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших при террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР выросло до 12, сообщил Минтранс республики.
"Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс "Подольск — Симферополь", который был сегодня атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров", - говорится в сообщении Минтранса на платформе "Макс".
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