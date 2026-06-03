ДНР предоставит помощь родственникам пострадавших от атаки ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ДНР предоставит помощь прибывшим родственникам пострадавших от атаки ВСУ по автобусу.
- По предварительным данным, в результате атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево в ДНР восемь человек погибли, 11 получили ранения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Донецкая Народная Республика предоставит помощь прибывшим родственникам пострадавших от атаки ВСУ по автобусу, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.
"Регион предоставит всю необходимую помощь родственникам, которые прибудут в регион для размещения, чтобы можно было находиться рядом с близкими", - сказал Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, восемь человек погибли, 11 получили ранения. Днем помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что девять пострадавших при атаке на автобус в ДНР находятся в больницах на лечении, состояние одного тяжелое.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.