ВСУ ударили по центру соцобслуживания в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по центру соцобслуживания в Великой Лепетихе Херсонской области.
- В здании вылетели окна, но обошлось без жертв.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по центру соцобслуживания в Великой Лепетихе Херсонской области, в здании вылетели окна, сообщил вице-премьер правительства региона Сергей Черевко.
"Сегодня в Великолепетихском районе Херсонской области произошел обстрел помещения дневного отделения КЦСОН. К счастью, обошлось без жертв. Окна в здании вылетели, но все люди остались живы. У одной из пожилых женщин был сильный испуг, но ей уже оказана помощь", - написал Черевко в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в момент атаки в здании находились две пожилые женщины, один пенсионер и трое социальных работников, граждане приехали к парикмахеру.
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