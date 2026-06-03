ВСУ ударили по центру соцобслуживания в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по центру соцобслуживания в Великой Лепетихе Херсонской области, в здании вылетели окна, сообщил вице-премьер правительства региона Сергей Черевко.

По его словам, в момент атаки в здании находились две пожилые женщины, один пенсионер и трое социальных работников, граждане приехали к парикмахеру.