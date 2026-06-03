ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 180 беспилотниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью 180 БПЛА, девять мирных жителей ранены.
- За отчетный период повреждены многоквартирный дом, частные домовладения, коммерческие и инфраструктурные объекты, предприятие, административное здание, транспортная инфраструктура и транспортные средства.
- По данным оперштаба, было выпущено 29 снарядов в ходе семи обстрелов, 113 беспилотников были сбиты и подавлены, также зафиксирован сброс одного взрывного устройства.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области 180 БПЛА, девять мирных жителей ранены, сообщили в региональном оперштабе.
За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 22 частных домовладениях, коммерческом и трех инфраструктурных объектах, предприятии, административном здании, транспортной инфраструктуре и 12 транспортных средствах.
"В Краснояружском округе… в ходе двух обстрелов выпущено 12 боеприпасов и совершены удары 42 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен. В поселке Красная Яруга от детонации БПЛА получили ранения трое мужчин. Один из них госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Остальные продолжают лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Прохоровский округа атакованы 47 БПЛА, 37 из которых сбиты и подавлены, над Алексеевским, Красногвардейским, Яковлевским округами сбиты шесть БПЛА.
Уточняется, по Грайворонскому округу выпущено 16 боеприпасов в ходе четырех обстрелов, сброшено взрывное устройство с БПЛА и произведены атаки 26 беспилотников, четыре из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому округу произведен обстрел с применением одного боеприпаса и нанесены удары 34 БПЛА, 24 из которых подавлены и сбиты, пострадали двое мужчин.
"В Валуйском округе… нанесены удары 25 БПЛА, 21 из которых сбит и подавлен. В городе Валуйки при детонации БПЛА пострадал мужчина... В районе села Посохово в результате атаки дрона на автомобиль ранены трое мужчин", - сообщили в оперштабе.
По информации врио губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 67 раз атаковали территорию Белгородской области, семь раз противник использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня.