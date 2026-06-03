ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 180 беспилотниками

По информации ведомства, Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Прохоровский округа атакованы 47 БПЛА, 37 из которых сбиты и подавлены, над Алексеевским, Красногвардейским, Яковлевским округами сбиты шесть БПЛА.

Уточняется, по Грайворонскому округу выпущено 16 боеприпасов в ходе четырех обстрелов, сброшено взрывное устройство с БПЛА и произведены атаки 26 беспилотников, четыре из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому округу произведен обстрел с применением одного боеприпаса и нанесены удары 34 БПЛА, 24 из которых подавлены и сбиты, пострадали двое мужчин.