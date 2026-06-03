Белоусов рассказал о внедрении новой информсистемы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новая система информационного взаимодействия будет к сентябрю внедрена в группировки ВС России, сообщил министр обороны Андрей Белоусов..
- Система объединяет должностных лиц всех уровней и уже применяется в группировке "Центр".
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новая система информационного взаимодействия будет к сентябрю внедрена в группировки ВС РФ, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Министры обороны стран ОДКБ ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники. Им были представлены компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур.
Разработанная по поручению министра обороны РФ система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения и в настоящее время внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО.
"Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка "Центр" уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему", - приводит ведомство слова Белоусова