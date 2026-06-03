Президент Танзании поздравила Путина с годовщиной Победы в ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поздравила Владимира Путина с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поздравила российского лидера Владимира Путина с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Господин президент, ваше превосходительство, позвольте вас также поздравить с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Эта Победа подчеркивает патриотизм, а также жертву, на которую пошел Советский Союз", - сказала президент на переговорах с Путиным.
Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.