Володин выступил против лжи и двойных стандартов в политике Армении

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия выступает против лжи и двойных стандартов в политике руководства Армении, которое заявляет о желании сохранить членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но при этом создало все юридические основания для интеграции в Евросоюз, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"И рынок сбыта: для Армении Россия ключевой партнер. Возьмите тогда и откажитесь. И открыто гражданам об этом заявите. И идите в Евросоюз, если вам эта мораль ближе. Да, у нас запрещена ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским - ред.). Мы считаем, что надо бережно относиться к нашей истории, у них другие принципы", - заключил Володин.