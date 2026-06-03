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Володин выступил против лжи и двойных стандартов в политике Армении - РИА Новости, 03.06.2026
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12:24 03.06.2026 (обновлено: 12:25 03.06.2026)
Володин выступил против лжи и двойных стандартов в политике Армении

Володин призвал отделять армянский народ от правящей верхушки

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает против лжи и двойных стандартов в политике руководства Армении, которое, по словам Вячеслава Володина, заявляет о желании сохранить членство в ЕАЭС, но при этом создает юридические основания для интеграции в ЕС.
  • Володин призвал Армению открыто заявить своим гражданам о выборе курса и отказаться от потребительского отношения к России, если приоритетом является интеграция в Евросоюз.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия выступает против лжи и двойных стандартов в политике руководства Армении, которое заявляет о желании сохранить членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но при этом создало все юридические основания для интеграции в Евросоюз, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам политика, следует отделять армянский народ от правящей верхушки. Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян делает все для того, чтобы Армения стала частью Евросоюза.
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"Получается, что, с одной стороны, они уже определились и приняли законы о вступлении в Евросоюз, о распространении юрисдикции Международного уголовного суда на территории Армении, иными словами, подвели юридическую основу. С другой стороны, делают заявления, что мы хотим оставаться в ЕврАзЭС, выстраивать отношения с Россией. Какие отношения? Потребительские? Использовать нашу страну для того, чтобы пройти вот этот этап и вступить в Евросоюз? Это непорядочно. Против этой лжи, двойных стандартов мы выступаем", - сказал Володин ИС "Вести".
Он подчеркнул, что Россия помогает Армении и ее гражданам: так, для республики российский газ обходится в четыре раза дешевле, чем Европе.
"И рынок сбыта: для Армении Россия ключевой партнер. Возьмите тогда и откажитесь. И открыто гражданам об этом заявите. И идите в Евросоюз, если вам эта мораль ближе. Да, у нас запрещена ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским - ред.). Мы считаем, что надо бережно относиться к нашей истории, у них другие принципы", - заключил Володин.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

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АрменияРоссияЕвропаВячеслав ВолодинНикол ПашинянВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЕвросоюзГосдума РФ
 
 
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