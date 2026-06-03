Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные страны замалчивают правду об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске (ЛНР).
- Он подчеркнул, что оружие и технологии, используемые для удара, были западного происхождения.
- Председатель Госдумы отметил, что Европа активно участвует в конфликте на Украине и поддерживает продолжение военных действий.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Западные страны замалчивают правду об ударе ВСУ на колледж в ЛНР в Старобельске, потому что не хотят осуждать себя, однако им придется держать ответ, этого никто не забудет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Себя не хотят осуждать. Все удары заведомо были направлены по детям. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки - это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет. Не получится, придется держать ответ. И никто этого не забудет", - сказал Володин ИС "Вести", отвечая на вопросы, почему западные страны замалчивают правду о случившемся в Старобельске.
"Там воюют представители европейских государств. И Макроны, и Мерцы, и англичане - они активные сторонники продолжения военных действий, а украинцы для них лишь расходный материал - они их отлавливают и направляют на фронт. Чтобы сохраниться во власти, они такие террористические акты осуществляют. Никто не уйдет от наказания. Мы не оставим эту тему", - добавил председатель Госдумы.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Госдума 27 мая приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского режима на педагогический колледж в ЛНР. Российские парламентарии призвали всех здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности, решительно осудить преступные действия Киева.