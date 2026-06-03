Володин рассказал, зачем Запад замалчивает правду об ударе ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Западные страны замалчивают правду об ударе ВСУ на колледж в ЛНР в Старобельске, потому что не хотят осуждать себя, однако им придется держать ответ, этого никто не забудет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.