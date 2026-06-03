Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Володин заявил, что киевский режим является продолжателем поступков тех, кто в годы Второй Мировой войны совершал геноцид народов и истреблял мирных граждан на территории Украины.

Володин подчеркнул, что неонацистский режим должен быть уничтожен для достижения цели специальной военной операции.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим является продолжателем поступков тех, кто в годы Второй Мировой войны совершал геноцид народов, истреблял мирных граждан на территории Украины, это их идеология, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это их идеология. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине . Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны, совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан - детей, женщин, стариков - на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели их поступков", - сказал Володин ИС "Вести" , отвечая на вопрос, как следует воспринимать организованное киевской верхушкой перезахоронение нацистских преступников с почестями.

По его словам, если мировое сообщество дальше будет потакать и закрывать глаза на подобные действия, ни к чему хорошему это не приведет.