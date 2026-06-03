Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин заявил, что киевский режим является продолжателем поступков тех, кто в годы Второй Мировой войны совершал геноцид народов и истреблял мирных граждан на территории Украины.
- Володин подчеркнул, что неонацистский режим должен быть уничтожен для достижения цели специальной военной операции.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим является продолжателем поступков тех, кто в годы Второй Мировой войны совершал геноцид народов, истреблял мирных граждан на территории Украины, это их идеология, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника в Киевской области.
"Это их идеология. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны, совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан - детей, женщин, стариков - на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели их поступков", - сказал Володин ИС "Вести", отвечая на вопрос, как следует воспринимать организованное киевской верхушкой перезахоронение нацистских преступников с почестями.
По его словам, если мировое сообщество дальше будет потакать и закрывать глаза на подобные действия, ни к чему хорошему это не приведет.
"Наша позиция здесь была и остается прежней: надо достигать цели специальной военной операции, а это значит, неонацистский режим должен быть уничтожен", - добавил он.
* запрещена в России как экстремистская
* запрещена в России как экстремистская