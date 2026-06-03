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Володин назвал рост пошлин для мигрантов обоснованным - РИА Новости, 03.06.2026
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09:02 03.06.2026
Володин назвал рост пошлин для мигрантов обоснованным

Володин назвал обоснованным рост пошлин для мигрантов

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рост пошлин для мигрантов носит обоснованный характер и направлен на привлечение состоятельных и эффективных людей.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рост пошлин для мигрантов носит обоснованный характер, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции.
"Мы приняли решение об увеличении пошлин от 5 до 12 раз - речь идет о тех, кто хочет приехать в страну, оформить вид на жительство, гражданство. Мы заинтересованы, чтобы люди состоявшиеся, эффективные приезжали к нам. Поэтому рост платежей - он обоснованный носит характер. Причем он не такой большой", - сказал Володин ИС "Вести".
Председатель Госдумы считает правильным вновь вернуться к этой теме, чтобы те, кто приезжает в РФ, уплачивали достойные пошлины, считались с российским укладом жизни, знали язык, чтили традиции России и исполняли законы.
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