Володин назвал рост пошлин для мигрантов обоснованным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рост пошлин для мигрантов носит обоснованный характер и направлен на привлечение состоятельных и эффективных людей.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рост пошлин для мигрантов носит обоснованный характер, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции.
"Мы приняли решение об увеличении пошлин от 5 до 12 раз - речь идет о тех, кто хочет приехать в страну, оформить вид на жительство, гражданство. Мы заинтересованы, чтобы люди состоявшиеся, эффективные приезжали к нам. Поэтому рост платежей - он обоснованный носит характер. Причем он не такой большой", - сказал Володин ИС "Вести".
Председатель Госдумы считает правильным вновь вернуться к этой теме, чтобы те, кто приезжает в РФ, уплачивали достойные пошлины, считались с российским укладом жизни, знали язык, чтили традиции России и исполняли законы.