Житель Волгограда хранил симбоксы, с которых звонили мошенники

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Житель Волгограда, задержанный за причастность к государственной измене, признался, что по заданию спецслужб Украины хранил "симбоксы", с которых звонили украинские мошенники, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ России