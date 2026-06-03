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Житель Волгограда хранил симбоксы, с которых звонили мошенники - РИА Новости, 03.06.2026
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08:59 03.06.2026
Житель Волгограда хранил симбоксы, с которых звонили мошенники

Житель Волгограда признался, что хранил симбоксы, с которых звонили мошенники

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Волгограда был задержан за причастность к государственной измене.
  • Мужчина признался, что по заданию спецслужб Украины хранил «симбоксы», с которых совершались мошеннические звонки и сообщения о ложных актах терроризма.
  • ФСБ РФ вместе с МВД и ФСИН пресекла деятельность задержанного, возбуждены дела о госизмене и заведомо ложных сообщениях о терактах.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Житель Волгограда, задержанный за причастность к государственной измене, признался, что по заданию спецслужб Украины хранил "симбоксы", с которых звонили украинские мошенники, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ России
"Связался с представителем спецслужбы Украины и выполнял его задание по хранению, администрированию и пересылке устройств типа "симбокс", с которых существовали звонки с Украины мошеннического характера и звонки о ложных актах терроризма", - сказал мужчина.
В среду в ФСБ РФ рассказали, что ведомство вместе с МВД и ФСИН РФ пресекло деятельность жителя Волгограда, причастного к государственной измене. Мужчина за деньги сотрудничал с ВСУ и активировал российские сим-карты, которые использовались в том числе для афер в отношении близких родственников пропавших без вести и попавших в плен военных ВС РФ. Возбуждены дела о госизмене и заведомо ложных сообщениях о терактах.
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