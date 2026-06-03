Volga вложит в локализацию китайских машин по меньшей мере 60 млрд рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Производитель автомобилей Volga вложит около 60 миллиардов рублей или больше в локализацию китайских машин на территории России в рамках 10-летнего контракта с Минпромторгом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Планируется освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач, а также создание оригинального модельного ряда и собственных инженерных решений.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Производитель автомобилей Volga вложит в локализацию китайских машин на территории России 60 миллиардов рублей или больше в рамках 10-летнего контракта с Минпромторгом, пишет газета Производитель автомобилей Volga вложит в локализацию китайских машин на территории России 60 миллиардов рублей или больше в рамках 10-летнего контракта с Минпромторгом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Нижегородская компания "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) в феврале заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом , рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с бизнесом предприятия. По данным одного из них, в рамках 10-летнего контракта ПЛА вложит около 60 миллиардов рублей в локализацию модельного ряда в России", - говорится в материале.

А другой источник говорит, что реальная сумма может быть намного больше, но не называет ее, добавляется там.

Отмечается, что среди прочего предполагается освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач.

Представитель компании сказал газете, что Volga планирует создать оригинальный модельный ряд, разработать собственные инженерные решения и компонентную базу, а СПИК предполагает высокие обязательства по локализации значимых узлов, в их числе - двигатель, трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты.

Собеседник "Ведомостей" не раскрыл объема инвестиций в проект, однако указал на то, что планируемый объем превышает сумму, заложенную в СПИК.

В линейке бренда на данный момент три модели. Туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовер К50 за 4,2 миллиона рублей и самая доступная модель - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.