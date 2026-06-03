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Volga вложит в локализацию китайских машин по меньшей мере 60 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2026
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09:43 03.06.2026
Volga вложит в локализацию китайских машин по меньшей мере 60 млрд рублей

"Ведомости": Volga вложит в локализацию китайских машин не менее 60 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабочий собирает двигатель на автомобильном заводе
Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Производитель автомобилей Volga вложит около 60 миллиардов рублей или больше в локализацию китайских машин на территории России в рамках 10-летнего контракта с Минпромторгом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
  • Планируется освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач, а также создание оригинального модельного ряда и собственных инженерных решений.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Производитель автомобилей Volga вложит в локализацию китайских машин на территории России 60 миллиардов рублей или больше в рамках 10-летнего контракта с Минпромторгом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Нижегородская компания "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) в феврале заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с бизнесом предприятия. По данным одного из них, в рамках 10-летнего контракта ПЛА вложит около 60 миллиардов рублей в локализацию модельного ряда в России", - говорится в материале.
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А другой источник говорит, что реальная сумма может быть намного больше, но не называет ее, добавляется там.
Отмечается, что среди прочего предполагается освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач.
Представитель компании сказал газете, что Volga планирует создать оригинальный модельный ряд, разработать собственные инженерные решения и компонентную базу, а СПИК предполагает высокие обязательства по локализации значимых узлов, в их числе - двигатель, трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты.
Собеседник "Ведомостей" не раскрыл объема инвестиций в проект, однако указал на то, что планируемый объем превышает сумму, заложенную в СПИК.
В линейке бренда на данный момент три модели. Туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовер К50 за 4,2 миллиона рублей и самая доступная модель - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.
Начало серийного производства автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планировалось на текущий квартал, а продаж - на июнь.
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