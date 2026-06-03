Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как избавиться от попавшей в ухо воды - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 03.06.2026
Врач рассказал, как избавиться от попавшей в ухо воды

Врач Маневич: ватные палочки могут травмировать при попытке убрать воду из уха

© Depositphotos.com / shockДети в бассейне
Дети в бассейне - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Depositphotos.com / shock
Дети в бассейне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам оториноларинголога Игоря Маневича, использование ватных палочек для удаления воды из уха может привести к травмированию кожи и проталкиванию воды глубже.
  • При попадании воды в ухо безопаснее наклонить голову, дать воде стечь, затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем, при необходимости можно использовать фен.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ватные палочки травмируют кожу и могут навредить при попытке убрать воду из уха, протолкнув ее дальше, предупредил оториноларинголог АО "Медицина" Игорь Маневич.
"Самая частая ошибка - пытаться убрать попавшую в ухо жидкость ватной палочкой или другим предметом. Это не только травмирует кожу ушного прохода, но и протолкнет воду глубже", - сказал врач в беседе с "Лентой.ру".
По словам Маневича, безопаснее наклонить голову в сторону пораженного уха, дать воде стечь, затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем. При необходимости можно использовать фен.
Тем, кто часто плавает, Маневич посоветовал использовать беруши или шапочку. Если после попадания воды появляются боль, зуд, отек, выделения или снижение слуха, а также если симптомы не проходят больше одного-двух дней, нужно обратиться к отоларингологу, добавил врач.
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Отоларинголог назвала основные признаки отита
5 марта, 03:50
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала