Врач рассказал, как избавиться от попавшей в ухо воды

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ватные палочки травмируют кожу и могут навредить при попытке убрать воду из уха, протолкнув ее дальше, предупредил оториноларинголог АО "Медицина" Игорь Маневич.

По словам Маневича, безопаснее наклонить голову в сторону пораженного уха, дать воде стечь, затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем. При необходимости можно использовать фен.

Тем, кто часто плавает, Маневич посоветовал использовать беруши или шапочку. Если после попадания воды появляются боль, зуд, отек, выделения или снижение слуха, а также если симптомы не проходят больше одного-двух дней, нужно обратиться к отоларингологу, добавил врач.