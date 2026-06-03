Врач рассказал, как избавиться от попавшей в ухо воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам оториноларинголога Игоря Маневича, использование ватных палочек для удаления воды из уха может привести к травмированию кожи и проталкиванию воды глубже.
- При попадании воды в ухо безопаснее наклонить голову, дать воде стечь, затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем, при необходимости можно использовать фен.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ватные палочки травмируют кожу и могут навредить при попытке убрать воду из уха, протолкнув ее дальше, предупредил оториноларинголог АО "Медицина" Игорь Маневич.
"Самая частая ошибка - пытаться убрать попавшую в ухо жидкость ватной палочкой или другим предметом. Это не только травмирует кожу ушного прохода, но и протолкнет воду глубже", - сказал врач в беседе с "Лентой.ру".
По словам Маневича, безопаснее наклонить голову в сторону пораженного уха, дать воде стечь, затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем. При необходимости можно использовать фен.
Тем, кто часто плавает, Маневич посоветовал использовать беруши или шапочку. Если после попадания воды появляются боль, зуд, отек, выделения или снижение слуха, а также если симптомы не проходят больше одного-двух дней, нужно обратиться к отоларингологу, добавил врач.
Отоларинголог назвала основные признаки отита
5 марта, 03:50