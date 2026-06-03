Священник рассказал, о чем молиться перед Владимирской иконой Богоматери

Краткий пересказ от РИА ИИ Иеромонах Афанасий (Дерюгин) рассказал, что перед Владимирской иконой верующие молятся о защите России, мудрости правителям и помощи Божией во всех обстоятельствах жизни.

В Русской православной церкви 3 июня – один из дней памяти Владимирской иконы Божией Матери. Также это престольный праздник Сретенского ставропигиального монастыря Москвы

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Верующие молятся Богородице перед Владимирской иконой Богоматери о защите России, просят мудрости правителям и помощи Божией во всех обстоятельствах частной жизни, рассказал РИА Новости благочинный Сретенского монастыря Москвы иеромонах Афанасий (Дерюгин).

В Русской православной церкви 3 июня – один из дней памяти Владимирской иконы Божией Матери. Также это престольный праздник Сретенского ставропигиального монастыря Москвы, который был основан в 1397 году в память о встрече этой иконы в Москве и чудесного спасения города от войск Тамерлана. В 1679 году был построен главный собор обители - в честь Сретения Владимирской иконы.

"Все праздники, посвященные этой иконе, связаны с важными событиями в истории нашей страны. Это наводит на мысль, что особенно сейчас, в непростые для Отечества нашего дни, очень важно молиться Божьей Матери перед ее Владимирской иконой: просить помощи, защиты нашей стране, мудрости нашим правителям и помощи Божией во всех обстоятельствах жизни, которые проходит и каждый из нас, и наша страна. К ней прибегают в любых нуждах - Богородица, в том числе по молитвам перед этой иконой, слышат нас и помогает", - сказал иеромонах Афанасий.

По его словам, Владимирская икона Божьей Матери – одна из древнейших и самых известных на Руси. "Особенно она прославилась тем, что в трудные минуты жизни по молитвам перед ней страна спасалась от нашествий иноплеменников. Так было в 1395 году, когда на Москву шел Хан Тамерлан. А завтра мы вспоминаем избавление Москвы от нашествия хана Мехмед Гирея, которое тоже связываем с молитвой перед Владимирской иконой", - отметил священник.

Он также напомнил, что 3 июня – в престольный праздник монастыря – пройдет торжественное богослужение, а также выпуск студентов Сретенской духовной академии - будущих священнослужителей. По данным на сайте монастыря, ранняя Божественная литургия начнётся 3 июня в 7 утра, а поздняя - в 9 утра и будет транслироваться на телеканале "Союз".

Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших во время войн и нашествий неприятеля. По преданию, в 1395 году икона спасла Москву от захвата войсками Тамерлана. Для защиты города ее перенесли из Владимира в Москву, установив в Успенском соборе. Ее встречу (сретение) Церковь празднует 8 сентября. 6 июля в Церкви вспоминают чудесное спасение столицы от нашествия хана Ахмата в 1480 году: войска Иоанна III и хана Ахмата стояли на берегах реки Угра, но не вступили в битву. А 2 июня – избавление Москвы от нашествия крымского хана Мехмед Гирея в 1521 году.