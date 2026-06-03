Владимиров: прорывные проекты Ставрополья связаны с туризмом и АПК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Прорывные проекты Ставропольского края связаны с развитием туризма, сельским хозяйством, зеленой энергетикой, а также с логистикой, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Владимир Владимиров.

"По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина все территории Северо-Кавказского федерального округа обязаны разработать так называемые прорывные проекты. У нас прорывные проекты связаны с развитием туризма, сельского хозяйства, зеленой энергетики, логистики. В целом это будут порядка 700 миллиардов инвестиций", - отметил Владимиров.

Он подчеркнул, что помимо этих проектов, рост инвестиций связан с развитием санаторного кластера. Только в этом году частные инвесторы вкладывают 41 миллиард рублей и создают 9 тысяч новых мест размещения в Ставропольском крае.

"Конечно же, наши давние партнеры - компания "ЕвроХим", компания "Лукойл". Последняя предполагает строительство нового завода по переработке газа и превращению его в удобрение в регионе. Это порядка 200 миллиардов рублей. С компанией "ЕвроХим" мы работаем над производством новых продуктов на территории Невинномысска, и это будет еще порядка 200 миллиардов рублей. И, конечно, наше сельское хозяйство, это наше все", - добавил Владимиров.