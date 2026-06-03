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Владимиров: прорывные проекты Ставрополья связаны с туризмом и АПК - РИА Новости, 03.06.2026
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Ставропольский край
 
19:26 03.06.2026
Владимиров: прорывные проекты Ставрополья связаны с туризмом и АПК

Владимиров: прорывные проекты Ставрополья связаны с развитием туризма и АПК

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Прорывные проекты Ставропольского края связаны с развитием туризма, сельским хозяйством, зеленой энергетикой, а также с логистикой, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Владимир Владимиров.
"По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина все территории Северо-Кавказского федерального округа обязаны разработать так называемые прорывные проекты. У нас прорывные проекты связаны с развитием туризма, сельского хозяйства, зеленой энергетики, логистики. В целом это будут порядка 700 миллиардов инвестиций", - отметил Владимиров.
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Он подчеркнул, что помимо этих проектов, рост инвестиций связан с развитием санаторного кластера. Только в этом году частные инвесторы вкладывают 41 миллиард рублей и создают 9 тысяч новых мест размещения в Ставропольском крае.
"Конечно же, наши давние партнеры - компания "ЕвроХим", компания "Лукойл". Последняя предполагает строительство нового завода по переработке газа и превращению его в удобрение в регионе. Это порядка 200 миллиардов рублей. С компанией "ЕвроХим" мы работаем над производством новых продуктов на территории Невинномысска, и это будет еще порядка 200 миллиардов рублей. И, конечно, наше сельское хозяйство, это наше все", - добавил Владимиров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проводится с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировПМЭФ
 
 
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