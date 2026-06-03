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ВКонтакте обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта - РИА Новости, 03.06.2026
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14:49 03.06.2026

ВКонтакте обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта

© iStock.com / milan2099Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© iStock.com / milan2099
Девушка за компьютером
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВКонтакте обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта на 25%. Изменения затронули ключевые разделы соцсети: ленту, профили, сообщества, мессенджер, клипы, фотографии и маркет.
Пользователи веб-версии ВКонтакте сразу видят шапку, навигацию и структуру страницы, а контент подгружается параллельно. В результате страницы открываются на 25% быстрее, а среднее время перехода между разделами ускорилось в 3,5 раза.
Обновление стало частью масштабной технологической трансформации ВКонтакте. Изменения внедряются поэтапно с сохранением стабильности сервиса. Модернизация повысила скорость работы сайта и значительно сократила цикл разработки: обновления и новые функции выходят быстрее.
"Обновление архитектуры веб-версии ВКонтакте — это не только про скорость загрузки страниц. Такие изменения создают фундамент для дальнейшего развития сервиса, помогают ускорять разработку и быстрее запускать новые возможности для пользователей", — прокомментировал технический директор ВКонтакте Юрий Кочарян.
 
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