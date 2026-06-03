МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВКонтакте обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта на 25%. Изменения затронули ключевые разделы соцсети: ленту, профили, сообщества, мессенджер, клипы, фотографии и маркет.

Пользователи веб-версии ВКонтакте сразу видят шапку, навигацию и структуру страницы, а контент подгружается параллельно. В результате страницы открываются на 25% быстрее, а среднее время перехода между разделами ускорилось в 3,5 раза.

Обновление стало частью масштабной технологической трансформации ВКонтакте. Изменения внедряются поэтапно с сохранением стабильности сервиса. Модернизация повысила скорость работы сайта и значительно сократила цикл разработки: обновления и новые функции выходят быстрее.