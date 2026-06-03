Сербия не введет визы для россиян, заявил Вулин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Вулин, бывший вице-премьер Сербии, заявил, что сербское правительство не введет визы для россиян и не станет вводить санкции против России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сербия не введет визы для россиян, потому что сербы "не такой народ", заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербией безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, отверг возможность введения виз для въезда граждан РФ в Сербию.