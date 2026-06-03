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Сербия не введет визы для россиян, заявил Вулин - РИА Новости, 03.06.2026
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00:34 03.06.2026
Сербия не введет визы для россиян, заявил Вулин

Вулин: Сербия не введет визы для россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Вулин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Вулин, бывший вице-премьер Сербии, заявил, что сербское правительство не введет визы для россиян и не станет вводить санкции против России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сербия не введет визы для россиян, потому что сербы "не такой народ", заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
"Я не верю, что сербское правительство однажды сделает нечто подобное. Конечно, оно не сделает этого… Мы – нация, которая не введет визы для россиян или санкции против России. Это не то, кем мы являемся. Мы - слишком малая нация для такой большой подлости", - сказал Вулин.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербией безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, отверг возможность введения виз для въезда граждан РФ в Сербию.
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