Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС.
- Украина, по словам Мадьяра, должна продвигаться в процессе вступления в ЕС в соответствии с теми же принципами, что и страны Западных Балкан.
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.
По его словам, Украина должна продвигаться в этом процессе в соответствии с теми же принципами, что и страны Западных Балкан.
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