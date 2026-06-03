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Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, заявил Мадьяр - РИА Новости, 03.06.2026
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21:15 03.06.2026 (обновлено: 21:34 03.06.2026)
Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, заявил Мадьяр

Мадьяр: Венгрия по-прежнему выступает против ускоренного приема Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС.
  • Украина, по словам Мадьяра, должна продвигаться в процессе вступления в ЕС в соответствии с теми же принципами, что и страны Западных Балкан.
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.
"Позиция венгерского правительства в отношении процесса вступления Украины в ЕС ясна. Не может быть ускоренного вступления в ЕС ни Украины, ни какой-либо другой страны", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Украина должна продвигаться в этом процессе в соответствии с теми же принципами, что и страны Западных Балкан.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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