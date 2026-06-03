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"Чуть не задушил": в ЕС рассказали, как Мадьяр вывел из себя Мерца - РИА Новости, 03.06.2026
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04:13 03.06.2026 (обновлено: 04:14 03.06.2026)
"Чуть не задушил": в ЕС рассказали, как Мадьяр вывел из себя Мерца

Христофору: Мерц зря пытался убедить Мадьяра оказать поддержку Киеву

© REUTERS / Nadja WohllebenПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром пытался убедить его поддержать Киев.
  • По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, усилия Мерца вряд ли приведут к изменению позиции венгерского премьера, и поддержка Украины со стороны Венгрии остается под вопросом.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром тщетно пытался убедить его поддержать Киев, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается, хотя едва выдержал тираду канцлера", — сказал он.
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По словам эксперта, Украина сейчас активно ищет путь в ЕС, однако там ее никто не ждет, как бы не пытался Мерц убедить всех в обратном.
"Звучит, как не очень хорошо продуманный план. Вероятно, это вызовет всевозможные проблемы для Киева", — предположил журналист.
Вчера канцлер ФРГ Фридрих Мерц эмоционально заявил, что прояснение двусторонних вопросов между Венгрией и Украиной не должно отвлекать от запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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