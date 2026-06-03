Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром пытался убедить его поддержать Киев.
- По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, усилия Мерца вряд ли приведут к изменению позиции венгерского премьера, и поддержка Украины со стороны Венгрии остается под вопросом.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром тщетно пытался убедить его поддержать Киев, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Звучит, как не очень хорошо продуманный план. Вероятно, это вызовет всевозможные проблемы для Киева", — предположил журналист.
Ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что они получили письмо Мерца с идеей предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС, эта идея обсуждается странами блока.
Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.