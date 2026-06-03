"Чуть не задушил": в ЕС рассказали, как Мадьяр вывел из себя Мерца

Христофору: Мерц зря пытался убедить Мадьяра оказать поддержку Киеву

© REUTERS / Nadja Wohlleben Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине © REUTERS / Nadja Wohlleben Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото