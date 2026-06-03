Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования примет участие в ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Будет присутствовать вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования и он же сопредседатель комиссии высокого уровня Рикардо Менендес", - сказал он на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.