В МИД прокомментировали возможный приезд Родригес в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, комментируя РИА Новости возможность приезда уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в Россию, заявил, что будет необходимость, будет и визит.