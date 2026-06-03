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В МИД прокомментировали возможный приезд Родригес в Россию - РИА Новости, 03.06.2026
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10:51 03.06.2026 (обновлено: 11:05 03.06.2026)
В МИД прокомментировали возможный приезд Родригес в Россию

МИД о возможности приезда Родригес в Россию: будет необходимость, будет и визит

© AP Photo / Matias DelacroixДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Делси Родригес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Щетинин заявил, что визит уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в Россию будет зависеть от необходимости и условий.
  • Латиноамериканский департамент МИД России выстраивает взаимодействие с Венесуэлой в новых условиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, комментируя РИА Новости возможность приезда уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в Россию, заявил, что будет необходимость, будет и визит.
"Мы сейчас выстраиваем взаимодействие с Венесуэлой в новых условиях, которые есть. Вопрос не столько в визите, сколько в выстраивании взаимоотношений, сотрудничества. Будет необходимость, будет и визит. Но сейчас главное вот эту обновленную ткань сотрудничества грамотно выстроить. Будет (визит - ред.), когда будут для этого необходимые условия", - сказал он на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования примет участие в ПМЭФ
10:55
 
РоссияВенесуэлаВ миреАлександр ЩетининДелси Родригес
 
 
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