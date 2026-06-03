В МИД прокомментировали возможный приезд Родригес в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Щетинин заявил, что визит уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в Россию будет зависеть от необходимости и условий.
- Латиноамериканский департамент МИД России выстраивает взаимодействие с Венесуэлой в новых условиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, комментируя РИА Новости возможность приезда уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в Россию, заявил, что будет необходимость, будет и визит.
"Мы сейчас выстраиваем взаимодействие с Венесуэлой в новых условиях, которые есть. Вопрос не столько в визите, сколько в выстраивании взаимоотношений, сотрудничества. Будет необходимость, будет и визит. Но сейчас главное вот эту обновленную ткань сотрудничества грамотно выстроить. Будет (визит - ред.), когда будут для этого необходимые условия", - сказал он на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.