Эксперт рассказал, при каких заболеваниях нельзя ездить на велосипеде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эмиль Халимов, эксперт по фитнесу, заявил, что езда на велосипеде полезна при проблемах с суставами и лишнем весе.
- При обострении болезней сердца, неконтролируемой гипертонии и после полостных операций от поездок на велосипеде стоит воздержаться.
- Велосипед полезен для реабилитации после операций на колене, так как движение по кругу возвращает амплитуду без осевой нагрузки.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Езда на велосипеде полезна при проблемах с суставами и лишнем весе, но при обострении болезней сердца, неконтролируемой гипертонии и после полостных операций от поездок стоит воздержаться, заявил эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.
"При обострении болезней сердца, неконтролируемой гипертонии, недавних полостных операциях и тяжелых сбоях вестибулярного аппарата от поездок стоит воздержаться до консультации с врачом. Длительное давление седла на промежность мужчинам с заболеваниями простаты тоже во вред, тут спасает анатомическое седло и правильная посадка. Грыжи позвоночника в острой фазе плохо сочетаются с наклоном корпуса на спортивной раме", - сказал Халимов "Газете.Ru".
По словам эксперта, велосипед полезен для реабилитации после операций на колене, так как движение по кругу возвращает амплитуду без осевой нагрузки. Также этот вид спорта подходит тем, кому тяжело долго ходить из-за лишнего веса, поскольку часть массы тела принимает на себя рама, добавил Халимов.