Эксперт рассказал, при каких заболеваниях нельзя ездить на велосипеде

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Езда на велосипеде полезна при проблемах с суставами и лишнем весе, но при обострении болезней сердца, неконтролируемой гипертонии и после полостных операций от поездок стоит воздержаться, заявил эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.

По словам эксперта, велосипед полезен для реабилитации после операций на колене, так как движение по кругу возвращает амплитуду без осевой нагрузки. Также этот вид спорта подходит тем, кому тяжело долго ходить из-за лишнего веса, поскольку часть массы тела принимает на себя рама, добавил Халимов.