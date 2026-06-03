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Великая объяснила, почему не поедет на предстоящий чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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14:55 03.06.2026
Великая объяснила, почему не поедет на предстоящий чемпионат мира

Великая: не поеду на чемпионат мира, чтобы стать сильнее в следующем сезоне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСофья Великая
Софья Великая - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Софья Великая не будет принимать участия в предстоящем чемпионате мира по фехтованию в Гонконге.
  • Международная федерация фехтования (FIE) объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов, которые смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге.
  • Софья Великая планирует использовать время до следующего сезона для усиленных тренировок, чтобы вернуться еще сильнее.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Софья Великая заявила РИА Новости, что не будет принимать участия в предстоящем чемпионате мира по фехтованию в Гонконге, чтобы уделить время тренировочному процессу и в следующем сезоне вернуться еще сильнее.
Во вторник Международная федерация фехтования (FIE) объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет 22-30 июля. Ранее российские спортсмены допускались до взрослых соревнований в нейтральном статусе.
"Я не участвую в чемпионате мира. Мой сезон закончился. Но только для того, чтобы стать сильнее. Этот сезон был стремительным. Мой ритм жизни со всеми нагрузками нужно было совместить со спортивным графиком, со сложностями в логистике на соревнованиях. Раньше соревнования проходили по четыре дня в Европе, а сейчас уже по неделе, тяжелые перелеты. Все эти факторы надо было учесть, понять, как я их пройду", - сказала Великая.
"Два последних турнира, где я выиграла чемпионат России и заняла шестое место, прошли достаточно удачно. Но нужно быть еще сильнее, на голову сильнее остальных, чтобы показывать результат. Это большой труд, сложный путь. Я рассчитываю на предстоящие три месяца, чтобы стать сильнее и продолжить борьбу в следующем сезоне", - добавила восьмикратная чемпионка мира.
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Софья ВеликаяМеждународная федерация фехтования (FIE)ГонконгСпорт
 
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