Великая объяснила, почему не поедет на предстоящий чемпионат мира

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Софья Великая заявила РИА Новости, что не будет принимать участия в предстоящем чемпионате мира по фехтованию в Гонконге, чтобы уделить время тренировочному процессу и в следующем сезоне вернуться еще сильнее.

"Два последних турнира, где я выиграла чемпионат России и заняла шестое место, прошли достаточно удачно. Но нужно быть еще сильнее, на голову сильнее остальных, чтобы показывать результат. Это большой труд, сложный путь. Я рассчитываю на предстоящие три месяца, чтобы стать сильнее и продолжить борьбу в следующем сезоне", - добавила восьмикратная чемпионка мира.