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Имущество Google Belgium арестовали по иску российской "дочки", пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2026
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10:20 03.06.2026 (обновлено: 11:06 03.06.2026)
Имущество Google Belgium арестовали по иску российской "дочки", пишут СМИ

"Ведомости": имущество Google арестовали в Бельгии по иску российской "дочки"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО «Гугл».
  • Имущество арестовали в качестве обеспечительной меры до завершения судебного процесса.
  • Решение российского суда о взыскании средств может распространиться на арестованные активы, если его удовлетворит бельгийский суд.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО "Гугл" о взыскании средств со структур американской корпорации, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник.
"Суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро (около 10 миллиардов рублей) по заявлению российского ООО "Гугл", которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с материнских структур американской корпорации", - говорится в материале.
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Собеседник пояснил газете, что речь идет о дивидендах, которые, по версии суда, были выведены из ООО "Гугл" до начала процедуры банкротства компании. Московский суд решил, что выплата дивидендов была осуществлена для уклонения от расчетов с кредиторами.
Имущество Google Belgium арестовали в качестве обеспечительной меры, по словам представителей российской стороны, это должно способствовать предотвращению возможных попыток реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения компании до завершения судебного процесса.
"Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы "Гугла", для исполнения решения российского суда", - сказал "Ведомостям" бельгийский адвокат ООО "Гугл" Михаэль де Бук.
"Ведомости" добавляют, что Google Belgium и Google International LLC могут обжаловать арест имущества, однако если решение российского суда будет удовлетворено бельгийским судом, то взыскание может распространиться на арестованные активы, а полученные средства направятся на расчеты с кредиторами ООО "Гугл".
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. А срок конкурсного производства был в очередной раз продлен - еще на полгода - в конце апреля текущего года.
Следующий отчет конкурсного управляющего Валерия Таляровского назначен на 28 октября. Как пояснял Таляровский, пока завершены не все мероприятия в деле о банкротстве, в частности, не рассмотрено заявление о привлечении бывших контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. А за период конкурсного производства на его счет поступило почти 15 миллиардов рублей, рассказал управляющий.
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