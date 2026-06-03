Имущество Google Belgium арестовали по иску российской "дочки", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО «Гугл».

Имущество арестовали в качестве обеспечительной меры до завершения судебного процесса.

Решение российского суда о взыскании средств может распространиться на арестованные активы, если его удовлетворит бельгийский суд.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО "Гугл" о взыскании средств со структур американской корпорации, пишет газета Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО "Гугл" о взыскании средств со структур американской корпорации, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

"Суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро (около 10 миллиардов рублей) по заявлению российского ООО "Гугл", которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с материнских структур американской корпорации", - говорится в материале

Собеседник пояснил газете, что речь идет о дивидендах, которые, по версии суда, были выведены из ООО "Гугл" до начала процедуры банкротства компании. Московский суд решил, что выплата дивидендов была осуществлена для уклонения от расчетов с кредиторами.

Имущество Google Belgium арестовали в качестве обеспечительной меры, по словам представителей российской стороны, это должно способствовать предотвращению возможных попыток реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения компании до завершения судебного процесса.

"Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России . Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы "Гугла", для исполнения решения российского суда", - сказал "Ведомостям" бельгийский адвокат ООО "Гугл" Михаэль де Бук.

"Ведомости" добавляют, что Google Belgium и Google International LLC могут обжаловать арест имущества, однако если решение российского суда будет удовлетворено бельгийским судом, то взыскание может распространиться на арестованные активы, а полученные средства направятся на расчеты с кредиторами ООО "Гугл".

Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. А срок конкурсного производства был в очередной раз продлен - еще на полгода - в конце апреля текущего года.