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Морпех показал устройство для перехвата сигнала дронов ВСУ - РИА Новости, 03.06.2026
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Морпех показал устройство для перехвата сигнала дронов ВСУ

РИА Новости: морпех показал устройство для перехвата сигнала дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий морской пехоты с позывным «Капибара» рассказал о ручном устройстве для перехвата видеосигнала с беспилотников ВСУ.
  • Устройство работает в распространенном диапазоне частот, используемом FPV-дронами, и позволяет видеть видео с вражеского дрона.
  • Дальность работы устройства зависит от ряда факторов, в среднем она составляет около двух километров.
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Капибара" рассказал РИА Новости о ручном устройстве, позволяющем перехватывать видеосигнал с беспилотников боевиков ВСУ.
По словам начальника лаборатории беспилотных систем 61-й гвардейской бригады, устройство работает в распространенном диапазоне частот, используемом FPV-дронами.
"Изделие на 5,8 (частота в ГГц - ред.), есть какой-то аналоговый сигнал на этой частоте, то есть выводится картинка, мы видим видео с вражеского дрона, можем наблюдать в экран, это в нас он летит", - рассказал "Капибара".
Он отметил, что это позволяет оперативно оценить угрозу.
"Мы понимаем, летит ли дрон в нашу сторону, свой он или чужой, и можем заранее принять меры - укрыться или вывести технику", - пояснил он.
По словам военнослужащего, дальность работы устройства зависит от ряда факторов.
"В среднем примерно за два километра можно получить картинку, но многое зависит от антенны и условий", - уточнил собеседник агентства.
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