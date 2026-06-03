Морпех показал устройство для перехвата сигнала дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий морской пехоты с позывным «Капибара» рассказал о ручном устройстве для перехвата видеосигнала с беспилотников ВСУ.

Устройство работает в распространенном диапазоне частот, используемом FPV-дронами, и позволяет видеть видео с вражеского дрона.

Дальность работы устройства зависит от ряда факторов, в среднем она составляет около двух километров.

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Капибара" рассказал РИА Новости о ручном устройстве, позволяющем перехватывать видеосигнал с беспилотников боевиков ВСУ.

По словам начальника лаборатории беспилотных систем 61-й гвардейской бригады, устройство работает в распространенном диапазоне частот, используемом FPV-дронами.

"Изделие на 5,8 (частота в ГГц - ред.), есть какой-то аналоговый сигнал на этой частоте, то есть выводится картинка, мы видим видео с вражеского дрона, можем наблюдать в экран, это в нас он летит", - рассказал "Капибара".

Он отметил, что это позволяет оперативно оценить угрозу.

"Мы понимаем, летит ли дрон в нашу сторону, свой он или чужой, и можем заранее принять меры - укрыться или вывести технику", - пояснил он.

По словам военнослужащего, дальность работы устройства зависит от ряда факторов.