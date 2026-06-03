Задержанный волгоградец нанес ущерб родным бойцов на 300 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Волгограда задержан по подозрению в активации сим-карт для обмана близких родственников российских военных по заданию Киева.
- Общий ущерб от действий задержанного составил около 300 миллионов рублей.
- По фактам неправомерного доступа к компьютерной информации и мошенничества возбуждены уголовные дела в нескольких регионах России.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Задержанный волгоградец помог Киеву нанести ущерб родным российских военных в объеме порядка 300 миллионов рублей, сообщила ФСБ РФ.
По информации ФСБ, задержан житель Волгограда, по заданию Киева активировавший сим-карты для обмана украинскими спецслужбами близких родственников российских военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
"Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил порядка 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по фактам неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в личных кабинетах на "Госуслугах", а также мошенничества в особо крупном размере ГУ МВД России по Иркутской области, Краснодарскому краю, Москве, УМВД России по Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областям возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.