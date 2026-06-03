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Уроженец Тувы пострадал при атаке ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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20:15 03.06.2026 (обновлено: 22:19 03.06.2026)
Уроженец Тувы пострадал при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Уроженец Тувы пострадал при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Енакиево в ДНР 3 июня дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.
  • Среди пострадавших — уроженец Тувы, он получил осколочные ранения и находится в больнице.
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Уроженец Тувы пострадал при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Енакиево произошла страшная трагедия… Среди пострадавших - наш земляк. Он получил осколочные ранения и сейчас находится в больнице. Мы на связи с медиками, держим ситуацию на контроле", - написал Ховалыг в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также подчеркнул, что виновные обязательно понесут заслуженное наказание.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладислав ХовалыгДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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