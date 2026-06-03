Уроженец Тувы пострадал при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Енакиево в ДНР 3 июня дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.
- Среди пострадавших — уроженец Тувы, он получил осколочные ранения и находится в больнице.
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Уроженец Тувы пострадал при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также подчеркнул, что виновные обязательно понесут заслуженное наказание.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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