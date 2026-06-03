"Уралочка" подписала контракт с сербской волейболисткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» заключил контракт с сербской доигровщицей Йованой Цветкович.
- Цветкович вместе с волейболисткой клуба Бранкой Тицой находится в расположении сборной на Лиге наций и вернется в клуб после окончания турнира.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Екатеринбургская "Уралочка-НТМК" заключила контракт с сербской доигровщицей Йованой Цветкович, сообщается на сайте волейбольного клуба.
Срок соглашения не уточняется. В настоящее время Цветкович вместе с волейболисткой клуба Бранкой Тицой находится в расположении сборной на Лиге наций. Обе спортсменки вернутся в клуб после окончания турнира.
Цветкович 24 года. До перехода в "Уралочку" она выступала за клубы "Экономац" и "Тент". Спортсменка становилась двукратной чемпионкой Сербии (2020, 2026), обладательницей Кубка и двукратной обладательницей Суперкубка страны, а также серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров до 19 и до 21 года в составе сборной Сербии. В 2021 году она была признана лучшей доигровщицей Балканского чемпионата среди юниоров до 19 лет.
По итогам сезона-2025/26 "Уралочка" заняла четвертое место в Суперлиге, уступив в серии плей-офф за третье место московскому "Динамо" со счетом 0-3.
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