Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Лондоне Андрей Келин обратил внимание на масштабную кампанию в британских СМИ о якобы недавних провалах российских вооруженных сил на Украине.
- По его словам, британские СМИ использовали весенние задержки в продвижении ВС РФ на Украине из-за погодных условий для продвижения такой повестки.
- Келин заявил, что контратаки со стороны украинцев были отбиты и начинается летнее наступление, при котором линия фронта снова движется с востока на запад.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин обратил внимание на повестку в британских СМИ о якобы недавних провалах российских вооруженных сил на Украине.
"В последние недели я заметил, что в британских СМИ и во всем мире развернулась масштабная кампания о том, как ситуация якобы изменилась на Украине. Украина якобы обрела новую силу, а у России нет сил продолжать СВО, линия фронта заморожена, нет никакого движения", - заявил Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он отметил, что для продвижения такой повестки британские СМИ пользовались весенними задержками в продвижении ВС РФ на Украине из-за погодных условий.
"Были определенные контратаки со стороны украинцев, но сейчас все они отбиты. И вы увидите, что начинается летнее наступление. Линия фронта снова движется с востока на запад. В среднем за неделю освобождается около десяти населенных пунктов", - добавил он.