Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Лондоне Андрей Келин обратил внимание на масштабную кампанию в британских СМИ о якобы недавних провалах российских вооруженных сил на Украине.

По его словам, британские СМИ использовали весенние задержки в продвижении ВС РФ на Украине из-за погодных условий для продвижения такой повестки.

Келин заявил, что контратаки со стороны украинцев были отбиты и начинается летнее наступление, при котором линия фронта снова движется с востока на запад.

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин обратил внимание на повестку в британских СМИ о якобы недавних провалах российских вооруженных сил на Украине.

"В последние недели я заметил, что в британских СМИ и во всем мире развернулась масштабная кампания о том, как ситуация якобы изменилась на Украине. Украина якобы обрела новую силу, а у России нет сил продолжать СВО, линия фронта заморожена, нет никакого движения", - заявил Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он отметил, что для продвижения такой повестки британские СМИ пользовались весенними задержками в продвижении ВС РФ на Украине из-за погодных условий.