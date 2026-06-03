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Евродепутат назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 03.06.2026
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21:42 03.06.2026 (обновлено: 21:55 03.06.2026)
Евродепутат назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС

Евродепутат: Украина не соблюдает критерии для вступления в ЕС из-за коррупции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Данило Делла Валле считает, что Украина не соответствует критериям для вступления в Европейский союз из-за проблем с демократией и коррупции.
  • По его мнению, вступление Украины в ЕС окажет негативное влияние на сельскохозяйственную отрасль Европы.
  • Делла Валле подчеркнул, что говорить о вступлении Украины в ЕС можно будет только после завершения конфликта.
РИМ, 3 июн - РИА Новости. Украина не соблюдает критерии для вступления ЕС из-за коррупции и проблем с демократией, ее присоединение нанесет ущерб сельскохозяйственной отрасли в Европе, считает евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.
По его словам, в комиссии Европарламента представители политической силы проголосовали против резолюции о присоединении Украины. Евродепутат подчеркнул, что говорить о вступлении Киева можно будет только по завершении конфликта на Украине.
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"В настоящее время Украина не соответствует критериям для вступления в Европейский союз. Прежде всего, в стране существует серьезная проблема демократии, серьезная проблема коррупции. Происходит реабилитация националистических деятелей и пособников нацистов", - заявил он, говоря о пособнике нацистов Андрее Мельнике.
"Вступление Украины окажет существенное негативное влияние на ряд секторов, включая сельское хозяйство. … Европейский союз должен стремиться к миру и дипломатическому решению между Россией и Украиной, а затем начать служить интересам европейских граждан", - сказал евродепутат.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать киевский режим в противостоянии с Москвой, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к интеграционному объединению.
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