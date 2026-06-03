Евродепутат назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС

РИМ, 3 июн - РИА Новости. Украина не соблюдает критерии для вступления ЕС из-за коррупции и проблем с демократией, ее присоединение нанесет ущерб сельскохозяйственной отрасли в Европе, считает евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.