На Украине выявили схему вывода средств за границу через фиктивные компании

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Государственная налоговая служба Украины (ГНС) сообщила о выявлении схемы вывода 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов) за границу через сеть из тысяч фиктивных компаний.

По информации главы налоговой службы Украины Леси Карнаух, фактически сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По ее словам, налоговой службой установлены семь физических лиц, которые одновременно являются руководителем или учредителем более 500 компаний. В сообщении говорится, что все собранные материалы ведомство передало в офис генерального прокурора Украины.