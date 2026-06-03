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На Украине выявили схему вывода средств за границу через фиктивные компании - РИА Новости, 03.06.2026
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16:30 03.06.2026 (обновлено: 16:31 03.06.2026)
На Украине выявили схему вывода средств за границу через фиктивные компании

На Украине выявили схему вывода за границу 198 млрд гривен

© Fotolia / UlybruУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Украинские гривны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственная налоговая служба Украины выявила схему вывода 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов) за границу.
  • Средства выводились через сеть из более чем 2,3 тысяч фиктивных компаний, которые после совершения операций фактически исчезли.
  • Материалы по делу переданы в офис генерального прокурора Украины.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Государственная налоговая служба Украины (ГНС) сообщила о выявлении схемы вывода 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов) за границу через сеть из тысяч фиктивных компаний.
"Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов – ред.) и после этого фактически исчезли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
Как сообщает ведомство, такие данные служба получила, проанализировав информацию от нацбанка с 2024 года по первый квартал 2026 года о нарушении предельных сроков расчетов. Подавляющее количество сделок относится к вывозу товаров. В сообщении говорится, что большинство таких фиктивных компаний сосредоточено в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
По информации главы налоговой службы Украины Леси Карнаух, фактически сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По ее словам, налоговой службой установлены семь физических лиц, которые одновременно являются руководителем или учредителем более 500 компаний. В сообщении говорится, что все собранные материалы ведомство передало в офис генерального прокурора Украины.
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